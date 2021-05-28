شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سائق يقود مركبة بسرعة جنونية وكاد يتسبب في كارثة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق تهور قائد مركبة وقيادته مركبته بسرعة جنونية على الطريق، مما عرض حياته وحياة الآخرين للخطر. وأظهر المقطع مركبة تنطلق سرعة جنونية على الطريق، وحاول قائدها تجاوز المركبات الأخرى كما اصطدم بإحدى المركبات من نوع (وانيت) محاولاً تجاوزها بالقوة. وطالب متداولو المقطع من الجهات المعنية ممثلة في الإدارة العامة للمرور ضبط قائد المركبة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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