أمريكا غاضبة من مواجهة متظاهرين عراقيين سلميين "بعنف وحشي"

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو- سبوتنيك. وقال المتحدث في بيان، الجمعة، "الولايات المتحدة غاضبة من أن المتظاهرين السلميين الذين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاح واجهوا تهديدات وعنفًا وحشيًا".

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ووصف المتحدث، مشاركة الميليشيات المسلحة في تفريق المظاهرات بأنها "انتهاك للسيادة العراقية".

وقال برايس: "نرحب بجهود الحكومة لمحاسبة الميليشيات وقطاع الطرق ومجموعات الدوريات على هجماتها على العراقيين".

وقالت مصادر أمنية وطبية إن شخصا قتل وأصيب عدد آخر يوم الثلاثاء عندما أطلقت قوات الأمن العراقية الذخيرة الحية في الهواء لتفريق احتجاجات مناهضة للحكومة في وسط بغداد.