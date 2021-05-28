شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية السودان تتوجه إلى أبوجا فى جولة أفريقية لعرض الموقف من سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق إلى العاصمة النيجيرية أبوجا، على رأس وفد دبلوماسى وقانونى وفني، فى مستهل جولة أفريقية جديدة سعياً لكسب تأييد موقف السودان الداعى إلى ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية - فى بيان - أن هذه الجولة تأتى فى إطار حرص السودان على تكثيف التواصل مع القادة الأفارقة فى الأولوية المتقدمة التى تشغل السودان وتقديم موقفه الذى ينطلق من مرجعيات قانونية ويدعم الجهود الحالية للاتحاد الأفريقى فى مفاوضات سد النهضة بين الأطراف الثلاثة.

ومن المقرر، أن تلتقى المهدى خلال الجولة الأفريقية رؤساء كلٍ من نيجيريا وغانا والسنغال والنيجر لتناول ملف سد النهضة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.