شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن وإيطاليا يبحثان تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بمختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، مع نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي مارينا سيريني، والوفد المرافق لها، التي تقوم بزيارة رسمية للأردن، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأهمية تعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والاستثمارية والسياسية والثقافة، وأهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.

واستعرض خلال لقائهما بمقر المجلس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، عددًا من القضايا الراهنة، مؤكدًا أن الأردن يواجه اليوم تحديات اقتصادية فرضتها عليه الأوضاع الراهنة في المنطقة وجائحة كورونا، وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدعم الأردن اقتصاديا، والاستفادة من الفرص الاستثمارية العديدة المتاحة في العديد من المجالات وخاصة مجالات النقل والسياحة الدينية والعلاجية.

ودعا الفايز، إيطاليا إلى ممارسة دور أكبر داخل الاتحاد الأوروبي لزيادة المساعدات المقدمة للأردن، مبينًا أن استقرار وأمن الأردن مهم جدًا لاستقرار المنطقة والغرب.

وأشاد بمواقف إيطاليا الداعمة للأردن ولرؤية الملك عبدالله الثاني تجاه عملية السلام في المنطقة، التي تقوم على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وبما يمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، مضيفًا أنه لا يمكن استمرار صمت المجتمع الدولي على الممارسات العنصرية والعدائية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية اليمينية بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس مجلس الأعيان، متانة العلاقات الأردنية الإيطالية، مبينًا ضرورة الارتقاء بها والبناء عليها لترتقي إلى مستويات متقدمة من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات.

من جهتها، أوضحت نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي مارينا سيريني، أن زيارتها للأردن تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين وبمختلف المجالات، إضافة إلى تعزيز الجهود المشتركة لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، قائلة إن الأردن بقيادةالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، دولة تحظى باحترام المجتمع الدولي وله دور محوري وأساسي لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وهناك دائمًا حاجة للاستماع لوجهة نظر الأردن حيال ما يجري في المنطقة ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت نائبة وزير الخارجية الإيطاليي إلى أن الأردن يعتبر شريكًا استراتيجيًا قيمًا لبلادها، حيث يقوم بدور رئيس في محاربة التطرف والإرهاب، مثمنة قيام الأردن باستضافة العدد الكبير من اللاجئين وتقديم الرعاية لهم.

وأكدت استعداد إيطاليا لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي والمائي والعمل على جذب الاستثمارات الإيطالية للأردن وزيادة أعداد السائحين الإيطاليين إلى المملكة.