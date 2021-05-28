شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة حائل» تعلن موعد فتح باب التحويل الخارجي.. إليكم الرابط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت جامعة حائل ممثلة في عمادة القبول والتسجيل عن فتح باب التحويل الخارجي من الجامعات الأخرى إلى جامعة حائل.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها أن فتح باب التحويل متاح خلال الفترة من يوم الأحد ٢٥ شوال حتى يوم السبت ٩ ذي القعدة ١٤٤٢هـ.

وأشارت جامعة حائل ممثلة في عمادة القبول والتسجيل أن باب التحويل الخارجي متاح عبر الرابط التالي (اضغط هنا).