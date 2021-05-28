شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة حائل» تعلن موعد فتح باب التحويل الخارجي.. إليكم الرابط والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت جامعة حائل ممثلة في عمادة القبول والتسجيل عن فتح باب التحويل الخارجي من الجامعات الأخرى إلى جامعة حائل.
وأوضحت الجامعة، في بيان لها أن فتح باب التحويل متاح خلال الفترة من يوم الأحد ٢٥ شوال حتى يوم السبت ٩ ذي القعدة ١٤٤٢هـ.
وأشارت جامعة حائل ممثلة في عمادة القبول والتسجيل أن باب التحويل الخارجي متاح عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر «جامعة حائل» تعلن موعد فتح باب التحويل الخارجي.. إليكم الرابط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.