شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: هناك من يحاول عرقلة تقدم الحكومة لعودة الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن هناك من يحاول عرقلة تقدم الحكومة لعودة الاستقرار بغرض مكاسب فئوية على حساب البلاد.

وقال الكاظمي في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية مساء اليوم الخميس " كلما نسعى لوصول العراق إلى بر الأمان، يبرز من يسعى لبقاء العراق غارقا في مستنقع الفوضى".

وشدد على أن الحكومة ملك للعراقيين بكل أطيافهم، سواء لمن كان معها، أو معارضا لها، مؤكدا أن دور الحكومة هو حماية الجميع ورعاية مصالحهم.

وأضاف أن القوات الأمنية التي انتصرت على أعتى قوة إرهابية، قادرة وبكل شجاعة أن تكبح اي عناصر خارجة عن القانون مهما تكن.

وأكد أنه لا توجد قوة أو سلاح يقف بوجه الدولة والقوات الأمنية، وأن أي تصادم سوف يكون الخاسر الأول فيه هو الشعب، فالجميع هم عراقيون مهما تكن توجهاتهم.

وأشار إلى أن القوات الأمنية العراقية أثبتت قدرتها بكل شجاعة على ضبط النفس، والالتزام بانضباط عال والامتثال إلى الأوامر العليا، معربا عن شكره للقوات الامنية التي كانت على مستوى عال من الانضباط والمهنية.