شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» لسكان مكة: أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة ومحافظات (أضم- الطائف- الخرمة- تريه- نريه –ميسان- المويه) وأوضحت “الأرصاد” في تغريدة عبر” تويتر”، أن الحالة المطرية ستنتهي في تمام الساعة الواحدة من صباح الجمعة. وأكدت أن الظواهر المناخية المصاحبة ستكون رياح سطحية نشطة وتدن في الرؤية الأفقية.

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