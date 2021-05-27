شكرا لقرائتكم خبر عن «التخصصات الصحية» تعلن فتح بوابة التقديم على عدد من البرامج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت هيئة التخصصات الصحية عن فتح بوابة التقديم على برامج التخصصات الدقيقة والصيدلة “السنة الثالثة” والدبلومات للعام الأكاديمي 2022م. وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن التقديم على الربامج من خلال الروابط التالية: أولا: التخصصات الدقيقة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). ثانياً: الصيدلة – السنة الثالثة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). ثالثا: الدبلومات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

كانت هذه تفاصيل خبر «التخصصات الصحية» تعلن فتح بوابة التقديم على عدد من البرامج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.