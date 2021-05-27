شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. أمطار وسحب رعدية وسماء غائمة في 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة بمشيئة الله، حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق.

وتشمل الحالة أمطاراً عدية على مرتفعات عسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

كما توقّع سماءً غائمةً جزئياً قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق القصيم، والرياض وحائل.

أما عن درجات الحرارة فمن المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 45 درجة مئوية في الأحساء وحفر الباطن، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 12 درجات مئوية في السودة.