شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن لسرقته مركبتين وحيازته مواد ممنوعة بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة القصيم، مساء اليوم الخميس، إلقاء القبض على مواطن لسرقته مركبتين وحيازة مواد ممنوعة.

وأوضحت شرطه منطقه القصيم اليوم، أنه تم إلقاء القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر من أرباب السوابق ارتكب عدداً من الجرائم بنفس أنماط السلوك الإجرامي تمثلت في سرقه مركبتين وحيازة مواد ممنوعة.

وأضافت الشرطة، أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.