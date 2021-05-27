فوز الرئيس السوري بشار الأسد بفترة رئاسية جديدة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال صباغ خلال مؤتمر صحفي في مبنى مجلس الشعب (البرلمان)، إن الأسد حصل على 13 مليونا و540 ألفا و860 صوتا.

وحصل الرئيس السوري على ما نسبته 95.1% من الأصوات الصحيحة للناخبين داخل وخارج سوريا.



ووفق حصته من الأصوات، حظي الأسد بتأييد 95.1% من أصوات من يحق لهم الاقتراع داخل سورية وخارجها، وكشف صباغ عن أن إجمالي الناخبين السوريين ممن يحق لهم الاقتراع داخل وخارج أراضي الجمهورية العربية السورية، بلغ أكثر من 18 مليونا، قام 14 مليونا منهم بالإدلاء بصوته، وبنسبة تصويت بلغت 78.65%. وحصل منافسو الأسد في الانتخابات على 4.9 % من أصوات الناخبين السوريين داخل وخارج البلاد، حيث استحوذ رئيس الكتلة الديمقراطية المعارضة، محمود مرعي، على 3.3% من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الوحدويين الاشتراكيين على 1.5% من مجمل الأصوات الصحيحة.

وشهدت الساحات العامة في مختلف المحافظات السورية، تجمعات جماهيرية كبيرة انتظارا لإعلان النتائج عبر شاشات تلفزيونية تم نشرها لهذه الغاية، وفور إعلان فوز الرئيس الحالي بشار الأسد بفترة رئاسية جديدة تمتد لـ7 سنوات قادمة، اشتعلت الساحات بهتافات مؤيديه اللافت في دمشق التي شهدت العشرات من ساحاتها احتفالات جماهيرية استثنائية، استعراض نتائج الانتخابات على سفح جبل قاسيون.

وبعد إغلاق صناديق الاقتراع أمس، بدأت لجان الانتخاب بفرز الأصوات بحضور وكلاء المرشحين ووسائل الإعلام ومقارنتها بالأسماء المدونة في سجلات الاقتراع، قبل رفعها إلى اللجان الفرعية في المحافظات، التي نظمت بدورها محضرا نهائيا للجنة القضائية العليا للانتخابات.

ووفقاً لقانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014، ترفع اللجنة القضائية العليا النتائج إلى المحكمة الدستورية العليا، وحال تضمنت النتائج النهائية حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة من أصوات المقترعين، يعلن اسمه فائزا بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية ويتم إعلانها من قبل رئيس مجلس الشعب.

وكان السوريون أدلوا بأصواتهم أمس عبر من 12 ألف من صناديق الانتخابات موزعة ضمن الأراضي الوطنية، لاختيار رئيس الجمهورية العربية السورية من بين ثلاثة مرشحين هم عبد الله عبد الله وبشار الأسد ومحمود مرعي.