الارشيف / اخبار الخليج

العراق نائبًا للجنة الشرق الأوسط لأنظمة السياحة العالمية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن العراق نائبًا للجنة الشرق الأوسط لأنظمة السياحة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتخب العراق، اليوم الخميس، حصل العراق لمنصب نائب رئيس لجنة الشرق الأوسط لأنظمة السياحة العالمية، بعد حصوله على ثقة الدول العربية والإقليمية المشاركة في أعمال الاجتماع السابع والأربعين للجنة الشرق الأوسط لأنظمة السياحة العالمية الذي عقد في الرياض.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية (نينا) بأن العراق قد انتخب لمنصب نائب رئيس اللجنة فيما انتخبت مصر لرئاسة اللجنة الإقليمية كذلك انتخب لبنان نائبًا ثانيًا مع إقرار تضييف المملكة العربية لمؤتمر السياحة العالمية القادم.

وكانت أعمال الاجتماع قد انطلقت في الرياض اليوم بمشاركة وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي الدكتور حسن ناظم، ووزراء عدد من الدول العربية والإقليمية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا