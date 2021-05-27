شكرا لقرائتكم خبر عن العراق نائبًا للجنة الشرق الأوسط لأنظمة السياحة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتخب العراق، اليوم الخميس، حصل العراق لمنصب نائب رئيس لجنة الشرق الأوسط لأنظمة السياحة العالمية، بعد حصوله على ثقة الدول العربية والإقليمية المشاركة في أعمال الاجتماع السابع والأربعين للجنة الشرق الأوسط لأنظمة السياحة العالمية الذي عقد في الرياض.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية (نينا) بأن العراق قد انتخب لمنصب نائب رئيس اللجنة فيما انتخبت مصر لرئاسة اللجنة الإقليمية كذلك انتخب لبنان نائبًا ثانيًا مع إقرار تضييف المملكة العربية السعودية لمؤتمر السياحة العالمية القادم.

وكانت أعمال الاجتماع قد انطلقت في الرياض اليوم بمشاركة وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي الدكتور حسن ناظم، ووزراء عدد من الدول العربية والإقليمية.