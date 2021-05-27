شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء الانتخابات النيابية بالعراق فى أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الرئاسات الأربع في العراق إجراء الانتخابات النيابية في شهر أكتوبر المقبل، معتبرة أن استمرار الاضطراب الأمني والتعدي على سلطة الدولة وحقها في مسك القرار الأمني والعسكري يمثل تجاوزًا خطيرًا.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية - حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" - أن الرئيس العراقي برهم صالح، اجتمع اليوم الخميس، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان؛ لمناقشة التطورات الأخيرة والتداعيات الخطيرة المترتبة عليها.

وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد تؤثر سلبًا على الجهود الوطنية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار وحفظ هيبة الدولة وسيادتها، وللمشروع الوطني الذي تتبناه قوى الشعب والفعاليات السياسية والاجتماعية من أجل الخروج بالبلد من الأزمات والتحديات الراهنة- تمهيداً لإجراء الانتخابات العادلة والمنصفة".

وأكد أن استمرار الاضطراب الأمني والتعدي على سلطة الدولة وحقها في مسك القرار الأمني والعسكري يمثل تجاوزا خطيرا على سلطة الدولة وهيبتها في فرض القانون وحماية أمن المواطنين، ويعرض استقرار البلد إلى مخاطر حقيقية.

وشدد على ضرورة احترام القرارات الصادرة عن القضاء واحترام إجراءات مؤسسات الدولة في المساءلة القانونية، وعدم التعرض لقرارات القضاء خارج الأطر الدستورية، والالتزام بالإجراءات والسياقات القانونية حَصراً، من أجل إعلاء سيادة القانون ومبدأ المواطنة في دولة حامية لشعبها وضامنة لحقوق جميع المواطنين بلا تمييز".