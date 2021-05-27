شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الجزائرية تضبط متهما بنشر أخبار كاذبة لصالح حركة "رشاد" الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني بالجزائر (الشرطة) اليوم الخميس عن ضبط شخص متهم بنشر أخبار ومعلومات كاذبة، من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والتحريض على التجمهر والدعوة للإخلال بالنظام والأمن العمومي عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المديرية -في بيان لها اليوم- إنه في ولاية تيسمسيلت (شمال غرب) تم تحديد هوية وتوقيف مشتبه فيه، 33 سنة، بدون مهنة قام بفتح عدة حسابات عبر المنصات الرقمية خصيصا لغرض الترويج وإعادة نشر المنشورات الخاصة بتنظيم "رشاد" الإرهابي ومنشورات تحريضية أخرى.

وأضاف البيان أن التحقيقات أظهرت أن المتهم تلقى عدة بالغ مالية في حسابه البريدي الجاري من طرف نشطاء حراكيين، مقيمين في الجزائر وفي الخارج، مقابل نشره لمضامين تحريضية عبر الانترنت خلال الفترة من 1 فبراير الماضي، حتى 15 مايو الجاري قدرت بـ 336.700,00 دينار جزائري.

وأشار البيان إلى أنه صدر قرار بحبس المتهم بتهمة نشر وترويج عمدا لأخبار وأنباء كاذبة ومغرضة من شأنها المساس بالأمن والنظام العمومي، تلقي أموال من داخل وخارج الوطن من مصادر مشبوهة بقصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها والتحريض على التجمهر غير المسلح.

يذكر أن حركة رشاد فهي حركة معارضة تأسست عام 2007 وتتخذ من أوروبا مقرا لها، وتعتبر امتدادا للجبهة الإسلامية للإنقاذ المتسببة في العشرية السوداء وهي محظورة بحكم القانون في الجزائر، وقد صنفها المجلس الأعلى للأمن بالجزائر خلال اجتماعه الأخير في 18 مايو الجاري منظمة إرهابية.