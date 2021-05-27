شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تدمر وكرًا لداعش فى محافظة ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الخميس، تدمير وكر (مضافة) لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه "بناءً على ورود معلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي أكدت وجود مضافة لعصابات داعش الإرهابية تستخدم كملاذ آمن ومحطة استراحة وانطلاق لتلك العصابات في إحدى المنازل المتروكة بمنطقة الحمندلية بمحافظة ديالى".

وأضافت أنه "على إثر تلك المعلومات جرى التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى، إذ شرعت قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة واستخبارات كتيبة دبابات الفرقة وقوة من لواء المشاة الرابع والسبعين، بالتحرك نحو الوكر ومداهمته وضبط ما بداخله، كما تمكنت قوات هندسة الفرقة من تدمير الوكر وكافة محتوياته تحت السيطرة".