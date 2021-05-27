وفاة رجل البر الشيخ عبدالله السبيعي عن عمر يناهز 100 عام

الكويت - هبة التوبجي - أعلنت مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية، وفاة رجل الأعمال الشيخ عبدالله بن إبراهيم بن محمد السبيعي، اليوم الخميس، حيث نعت مؤسسها الشيخ عبدالله السبيعي، والذي وافتهُ المَنيّة عن عمر يناهز 100 عامٍ قضاها في البرِّ والخير والعطاء والإحسان.

جدير بالذكر أن الشيخ عبدالله السبيعي الذي ولد عام 1921م، في مدينة عنيزة، هو مؤسس شركة عبدالله إبراهيم محمد السبيعي (إيمز) القابضة والتي تملك وتدير مشاريع متنوّعة من الاستثمارات في قطاعات مختلفة كالقطاع العقاري، والصناعي، والتعليمي، وقطاع التجزئة ، والفندقة، وقطاع الاستثمارات المالية.

كما أسس السبيعي مع أخيه الراحل الشيخ محمد بن إبراهيم السبيعي، الذي توفي عام 2017، “بنك البلاد”، واشتهر الشيخ وشقيقه -رحمهما الله- بأعمال البر والخير، وأسسا معًا واحدة من أكبر المؤسسات الوقفية المانحة للمشاريع الدعوية والخيرية والتنموية.

ومن جانبها، تتقدّم أسرة صحيفة الخليج الالكترونية، بأحر التعازي وخالص المواساة لذوي ومحبي الفقيد الشيخ عبدالله السبيعي، داعين الله أن يتغمده في واسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.