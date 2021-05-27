شكرا لقرائتكم خبر عن في 6 خطوات.. «الصحة» توضح كيفية تسجيل العمالة المنزلية للحصول على لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة خطوات تسجيل العمالة المنزلية بتطبيق “صحتي” لتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأبانت “الصحة” في ردها على استفسار أحد المتابعين على موقع “تويتر” أن هناك 6 خطوات لتسجيل السائق أو العمالة المنزلية هي:-

1- تسجيل الخروج من تطبيق “صحتي”

2- إدخال رقم إقامة العمالة المنزلية وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب

3- اختر لقاح كورونا لتعبئة نموذج الطلب

4- حدد المستفيد من اللقاح

5- أكمل الطلب بالضغط على التالي

6- ادخل البيانات المطلوبة في نموذج الطلب