شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى يزور تونس السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رئاسة الجمهورية التونسية عن توجيه الرئيس التونسي قيس سعيد دعوة لرئيس المجلس الرئاسي الليبى محمّد المنفي، لزيارة تونس يوم السبت المقبل لمدة ثلاثة أيام.

وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية، أن هذه الزيارة تندرج في إطار مزيد من تعزيز روابط الأخوّة المتينة والتاريخية وعلاقات الشراكة الراسخة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.

وأضاف بأن هذه الزيارة ستشكّل مناسبة متجدّدة لمناقشة ملفات التعاون الثنائي وسبل تطويرها والارتقاء بها إلى تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلا عن مواصلة التشاور والتنسيق بخصوص المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.