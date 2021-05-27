شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تكتلات وأحزاب ليبية تؤكد أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى 24 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت أكثر من 10 تكتلات وأحزاب سياسية ليبية، أن القوي المدنيّة الديمقراطيّة استبشرت بنتائج اللّجنة القانونيّة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسى، والتى وضعت فى شكلها النهائى لكى تُعتمد من قبل أعضاء ملتقي الحوار السياسى فى جلسة عامة.

وأشادت التكتلات والأحزاب الليبية في بيان مشترك لها، الخميس، إلى أهميّة إجراء انتخابات رئاسيّة مباشرة وبرلمانيّة في 24 ديسمبر المقبل، لإنهاء معاناة عاشها أبناء الشّعب اللّيبي لأكثر من عقد من الزّمن؛ مضيفة "يتضح اليوم من الوثيقة التي قدّمها أحد اعضاء اللّجنة القانونيّة لاجتماع أعضاء ملتقى الحوار السياسي أنّ هناك فريقاً قد اتّخذ قراراً بحرمان الشّعب اللّيبي من ممارسة حقّه فى اختيار رئيسٍ لدولته من خلال انتخابٍ حرٍّ ومباشر، وفى الوقت الذي ندين فيه بشدّة هذه المحاولة اليائسة من هذه الأطراف".

وأكدت التكتلات أن قيام عضو اللّجنة القانونيّة بملتقى الحوار بالخروج عن النّتائج التي توصّلت لها هذه اللّجنة يمثّل عملاً باطلاً لا يجوز الاعتداد به.

وأوضحت التكتلات الليبية أن ما ورد فى الوثيقة المقدّمة من عضو اللّجنة القانونيّة وعضو ملتقى الحوار السياسي يمثّل دعوةً لعرقلة مسار العمل نحو إنجاز استحقاق الانتخابات الرئاسيّة المباشرة والبرلمانيّة في موعدها المحدّد في 24 ديسمبر المقبل.

وتوجهت التكتلات الليبية برسالة لبعثة الأمم المتّحدة راعية الحوار السّياسيّ بضرورة قطع الطريق أمام كلّ محاولة لتعطيل أو عرقلة هذه الاستحقاقات، داعية لاتّخاذ إجراءات عاجلة ضدّ هذه الأطراف، وإيقافها عن إحداث ضررٍ قد يُعيد للمشهد حالةً من العنف يصعب السّيطرة عليه، محملين هذه الأطراف تداعيات عملها هذا.

وطالبت التكتلات الليبية الأطراف الأعضاء باتفاق برلين، بضرورة الانتباه لخطورة ما يحدث، مشددي على أهمية دعمها للجهود الهادفة لإخراج ليبيا من نفق هذه الأزمة بإنجاز الاستحقاق الانتخابي الرّئاسي المباشر والبرلماني في 24 ديسمبر المقبل.

ووقع على البيان المشترك التكتل المدني الديمقراطي، تحالف القوى الوطنية، تكتل Ihya Libya Vision 2030 رؤية إحياء ليبيا، تجمع الإرادة الوطنية، التيار الوطني الوسطي، الحراك الوطني الليبي، تيار شباب التغيير، تيار شباب الوسط، حراك 24 ديسمبر، المنظمة الليبية للتنمية السياسية، حراك من أجل 24 ديسمبر، حراك ليبيا تنتخب رئيسها.