شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد» لسكان المدينة: أمطار متوسطة ورياح نشطة حتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بهطول أمطار متوسطة على المدينة المنورة، وأوضح أن التنبيه يبدأ اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة صباحاً وينتهي في تمام الساعة العاشرة مساءً، فيما تتمثل الظواهر المناخية المصاحبة في نشاط للرياح وتدنٍ في الرؤية الأفقية.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران، وعسير، والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة حائل، القصيم، والرياض.

وتوقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، خلال الساعات القادمة أن ارتفاع درجات الحرارة نهارا وأن تكون معتدلة ليلا وتسجل مساءا العظمى من38 ل44°C والصغرى من20 ل 29°C عدا المرتفعات معتدلة نهارا تميل للبرودة ليلا.