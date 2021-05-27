الملكة رانيا تثير ضجة بحقيبة من تصميم مصري... كم يبلغ سعرها... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وبخلاف إعجاب مستخدمي "السوشيال ميديا" بحرص الملكة رانيا على الظهور في الاحتفالية الوطنية، التي أقيمت أمس الأربعاء، داخل قصر رغدان العامر، بالعباءة الأردنية التقليدية، فقد جذبت الاهتمام أيضا بظهورها في المناسبة بحقيبة مصرية الصنع.

والحقيبة مطعمة بزهرة "اللوتس" الفرعونية، ويبلغ سعرها 330 دولارا أمريكيا، بحسب موقع "مصراوي".

وكانت المؤسسة التي صممت حقيبة الملكة رانيا علقت على اختيارها لها: "إنه شيء جميل جدا بالنسبة لي ولكل منتج مصري أن يُشاهد على نطاق عالمي، خاصة على شخص أنيق وشيك مثل الملكة رانيا.. إنه لشرف عظيم لي، ولأنها كانت ترتدي حقيبة لوتس، الرمز المصري، فذلك يدعو لمزيد من الفخر".

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني هنأ، يوم الثلاثاء الماضي، الأردنيين بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية الـ 75.

وقال الملك عبد الله الثاني، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بالصبر والعزيمة صنع الآباء والأجداد استقلال الأردن الغالي، وحماه جيشه العربي المصطفوي".

وأضاف: "سيظل استقلالنا بإذن الله رمزا لعزة ومنعة وطن لم يألُ جهدا في الدفاع عن قضايا أمته العادلة على مدى مئة عام من تاريخه المجيد"، خاتما تغريدته بـ"حمى الله الأردن وشعبه العزيز".

​ويتزامن الاحتفال بعيد استقلال الأردن في 25 مايو/ أيار، والذي وافقت فيه الأمم المتحدة بعد نهاية الانتداب البريطاني في عام 1946، على الاعتراف بالأردن كمملكة مستقلة ذات سيادة، وأعلن البرلمان الأردني الملك عبد الله الأول ملكا عليها، الذي استمر في الحكم حتى تم اغتياله في عام 1951 بينما كان يغادر المسجد الأقصى في القدس.