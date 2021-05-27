وزير الخارجية السوري: من المستغرب ألا تكون هناك علاقات بين سوريا والسعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المقداد، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس "في الحقيقة بذل الأصدقاء الروس دورا كبيرا في التقريب بين وجهات النظر وسيستمر هذا الدور الذي يقوم به وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونحن نتطلع إلى تصحيح العلاقات العربية العربية".

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وأكد، ردا على إذا ما كانت زيارة وزير السياحة السوري للسعودية مؤشرا لتغير إيجابي في العلاقات، أنه "من المستغرب ألا تكون هناك علاقات بين سوريا والسعودية".

وأضاف أنه "لا يمكن للدول العربية أن تخوض كل هذه المعارك والتحديات التي يفرضها الواقع في المنطقة وتفرضها أمريكا والدول الغربية على المنطقة دون وجود الحد الأدنى من التفاهم بينها".

وأوضح أنه "من الطبيعي أن تكون هناك علاقات، وزيارة وزير السياحة للسعودية بدعوة من الحكومة السعودية، تمثل بُعدًا كان يجب توافره دائما في العلاقات".

وكان وزير السياحة السوري، محمد رامي مارتيني، قد وصل يوم الثلاثاء، إلى الرياض على رأس وفد سياحي، في أول زيارة رسمية لوفد سوري منذ 10 سنوات.

وكشف مصدر لـ "سبوتنيك" أن "زيارة الوزير مارتيني للرياض جاءت تلبية لدعوة من وزارة السياحة السعودية ومنظمة السياحة العالمية".

وخلال الأسابيع الماضية، خرجت تسريبات حول لقاء أمني جمع رئيس الاستخبارات السعودية ونظيره السوري في دمشق، تحضيرا لعودة العلاقات السورية السعودية المقطوعة منذ بدء الأزمة في سوريا عام 2011.