شكرا لقرائتكم خبر عن عودة 94 عائلة من مخيم الهول لمناطقهم الأصلية فى نينوى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق، عودة 94 عائلة من مخيم الهول بعد إكمال التدقيق الأمني.

وقالت الوزيرة في تصريحات صحفية أوردتها قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء إن عودة العوائل النازحة من مخيم الهول مستمرة إلى مناطقهم الأصلية في نينوى وهو ليس بالشيء الجديد، مبينة أن هناك تواصلا في ذلك.

وأضافت أن تأخر عودة هذه العوائل من المخيم يعود إلى التخصيص المالي والتدقيق الأمني وجائحة كورونا، حيث إن تلك الأسباب كانت العائق في الموضوع، مشيرة إلى أن مدة توقف عودتهم قصيرة.

وأوضحت أن الأجهزة الأمنية استأنفت التدقيق الأمني ومن واجب الوزارة تسلم العائدين بعد دخولهم العراق وإيصالهم للمخيمات الموجودة، موضحة أنه في السابق يتم دمجهم في مجتمعاتهم ومناطقهم الأصلية عند عودتهم.

وتابعت قائلة: "إن هذه المرحلة رأينا كوزارة وأجهزة أمنية وتوجه حكومي كامل أن يكون هناك ما يسمى الدعم والتأهيل النفسي وبرامج خاصة معدة من قبل الوزارة ومستشارية الأمن القومي بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة".

وأكدت ضرورة أن يكون تواجدهم في المخيم، والعمل على تلك البرامج لإعادة اندماجهم في المجتمع، لافتة إلى أن عدد العوائل العائدة هو 94 عائلة معظمهم من أهالي الموصل وغالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى عدد قليل جدا من الرجال.