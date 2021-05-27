شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن المغربى يحبط محاولة تهريب دولية للمخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضبطت سلطات الأمن المغربي المختصة بمدينة الدار البيضاء طنين و340 كيلوجراما من مخدر الحشيش بحوزة سائق شاحنة وابنه القاصر، تربطهما علاقة بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.

وأوضحت المديرية العامة للأمن المغربي أنه تم تنفيذ العملية بضواحي مدينة الدار البيضاء بالتنسيق مع سلطات الدرك الملكي، حيث تم ضبط شاحنة لنقل البضائع قادمة من إحدى مدن شمال المغرب، وعلى متنها 4357 قطعة خشبية ملفوفة بصفائح من مخدر الحشيش.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.