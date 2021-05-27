نيوم: افتتاح باب التسجيل للدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف

الكويت - هبة التوبجي - دعت شركة نيوم خريجي المرحلة الثانوية من أبناء وبنات المجتمع المحلي بمنطقتي نيوم وتبوك، للتسجيل في برنامجها للإبتعاث المنتهي بالتوظيف، عبر موقع المسؤولية الإجتماعية التابع للشركة.

وتم فتح التسجيل اليوم لإتاحة الفرصة أمام الطلبة المتميزين الذين لم يتمكنوا من الالتحاق في البرنامج الإعدادي المؤهل للابتعاث والذي سبق إطلاقه في يناير من العام الجاري، للتقديم على برنامج الابتعاث.

وسيستمر التسجيل في البرنامج لمدة أسبوع كامل بدءاً من اليوم وحتى تاريخ 5 يونيو. وسيتم إختيار الراغبين في الالتحاق في البرنامج ممن لم يستكملوا البرنامج التأهيلي له، بناء على الحصول على درجة لا تقل عن 85 في اختبار القدرات، ودرجة لا تقل عن 95 في الثانوية العامة، وتجاوز اختبار القبول والمقابلة الشخصية، مع أهمية أن يكون المتقدم لائق طبياً.

وسيتم ابتعاث الطلاب في العديد من المسارات داخل وخارج المملكة، لدراسة 30 تخصصاً، منها هندسة الطاقة المتجددة وإدارة الضيافة الدولية وعلوم البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي وهندسة الروبوتات وهندسة الطيران، وغيرها من التخصصات في قطاعات الرياضة والصحة والطيران وتكونولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

ويعكس البرنامج التزام نيوم بالاستثمار في القدرات العلمية لأبناء وبنات المجتمع المحلي عبر اكتشاف مواهب المتقدمين واستقطابهم وتوجيههم إلى دراسة تخصصات متنوعة، لتنمية قدراتهم العلمية في أفضل 100 جامعة حول العالم، والجامعات المحلية مثل جامعة فهد بن سلطان وجامعة الأمير مقرن، مع تعزيز مهاراتهم اللغوية والحياتية والعملية، لقيادة تواكب طموحاتهم وتحقق رؤية نيوم لتكون وجهة عالمية، تتبنى صناعة المستقبل.

ويشارك نيوم في إعداد رحلة الابتعاث شركاء من جهات ومؤسسات مرموقة محلية ودولية، تضم وزارة التعليم وجامعة فهد بن سلطان، وتعمل نيوم بشكل وثيق مع الشركاء لاختيار المبتعثين والمبتعثات وتهيئتهم لاستكمال متطلبات الدراسة في الجامعات العالمية في دول مثل الولايات المتحدة وغيرها.

وستبدأ الرحلة الأكاديمية بالتحاق الطلبة المقبولين ببرنامج السنة التحضيرية في مدينة تبوك لمدة عام لتعلم اللغة الإنجليزية والتحضير لاختبارات اللغة الإنجليزية العالمية مثل التوفل والايلتس وما يعادلها، إلى جانب مهارات القيادة والتواصل وإعدادهم لمواصلة تعليمهم في أرقى الجامعات في العالم أو شركاء البرنامج المحليين، عند اجتيازهم السنة التحضيرية. وسيشرف على برنامج السنة التحضيرية فريق أكاديمي من جامعة فهد بن سلطان ، كما سيتلقى الطلاب خلال السنة التحضيرية تدريباً على المهارات الرقمية تشمل مجالات الشبكات والبرمجة وعلوم وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ، والبلوكتشين.

ويمثل برنامج نيوم للابتعاث الخارجي فرصة فريدة لحديثي التخرج من المدارس الثانوية ، وبخاصة من أبناء المجتمع المحلي ، ليكونوا جزءاً من فريق عمل نيوم من الحالمين والمنجزين عند التحاقهم بوظائفهم بعد تخرجهم من الجامعة. ويعد البرنامج أحد مبادرات نيوم للمسؤولية الاجتماعية ، التي تركز اهتمامها على دعم الموهوبين من أبناء وبنات المجتمع المحلي، بهدف تحفيز نمو المنطقة وتعزيز المشاركة في بناء المستقبل الواعد الذي تجسّده نيوم، كما يمهد المبتعثون والمبتعثات الطريق لإطلاق قدرات مشروع نيوم والإمكانات الاقتصادية للمنطقة، وفقا لـ “الرياض”.