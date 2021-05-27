الخارجية العراقية تكشف عن قرار لمجلس الأمن بشأن الانتخابات المقبلة

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت الخارجية العراقية في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، مساء اليوم الخميس، أن مجلس الأمن الدولي وافق على إرسال فريق أُممي لمراقبة الانتخابات، المقرر عقدها في الـ10 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن مجلس الأمن يعتمد طلب الحكومة العراقيّة في القرار المرقم 2576 بالإجماع، لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، حتى 27 مايو/آيار 2022".

وأفاد الصحاف بأن القرار يتضمن عناصر قوية، تعتمد لأول مرة، لإرسال فريق أُممي لمراقبة الانتخابات في العراق (electoral monitoring)".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أعلن عن تحديد الـ6 من يونيو/حزيران المقبل موعداً لإجراء الانتخابات، قبل تأجيلها إلى 10 أكتوبر، لأسباب فنية ولوجستية بحسب الحكومة العراقية.

ومن وقت لآخر يتجدد الحديث عن تأجيل الانتخابات، إلا أن مسؤولين عراقيين يؤكدون أنه لا تأجيل مطلقا هذه المرة.

وقد سبق ونفت مفوضية الانتخابات العراقية أنباء تحدثت عن مساعٍ سياسية لتأجيل إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، حيث قالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، في تصريحات صحفية إن "الاقتراع سيجري في موعده المحدد في 10 أكتوبر المقبل، وليس هناك حديث عن التأجيل".

وكانت مصادر نيابية عراقية قد تحدثت عن أن بعض القوى والكتل لا ترغب في إجراء الانتخابات في أكتوبر المقبل، الموعد الذي حددته مفوضية الانتخابات مؤخراً تحت دوافع التزوير وعدم توفر البيئة المناسبة لتحقيق أجواء نزيهة وشفافة"، إلا أن أغلب القوى والأحزاب السياسية متفقة على المضي بإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في موعدها المعلن.