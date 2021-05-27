النائب التونسي زياد العذاري يستقيل من الكتلة البرلمانية لحركة النهضة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في مراسلة بعث بها العذاري إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي للإعلام باستقالته، بحسب موقع قناة "نسمة" التونسية.

ودعا النائب التونسي رئيس مجلس نواب الشعب إلى إعلام المجلس باستقالته من الكتلة، مطالبا في الوقت ذاته بتسجيله ضمن النواب المستقلين غير المنتمين للكتل.

وكان العذاري قد تقدم باستقالته من جميع هياكل حركة النهضة، أكبر أحزاب البرلمان في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وحركة النهضة ظلت اللاعب الرئيسي في أغلب الحكومات بعد ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وفجرت "الربيع العربي"، بحسب "رويترز".