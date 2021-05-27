وصول 1.5 مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" إلى المغرب

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "هسبريس" المغربي، وصلت صباح الخميس إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء طائرتان تابعتان للخطوط الجوية المغربية، يحملان مليون ونصف المليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

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وبحسب مصادر فقد قامت شاحنات الشركة الوطنية للنقل، بنقل اللقاح إلى مقر الوكالة المستقلة للتبريد، بالدار البيضاء، لتوزيعها فيما بعد.

يشار إلى أن لي شانشو رئيس الجمعية الوطنية الشعبية الصينية، كان قد أكد أوائل أبريل/ نيسان الماضي، أن بلاده حريصة على تزويد المغرب بنحو 10 ملايين جرعة من اللقاحات، فيما رأت وسائل إعلام مغربية أن هذا الإعلان جاء خلال مباحثات أجراها رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، عبر تقنية "المناظرة المرئية"، مع رئيس الجمعية الوطنية الشعبية الصينية، وتناولت العلاقات بين البلدين وبين المؤسستين التشريعيتين.

وكانت وزارة الصحة المغربية قد أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 385 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 517808 حالات في المغرب.