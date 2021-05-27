شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تتسلم ذخيرة وأسلحة من التحالف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف الدولي، اليوم الخميس، أنه سلم القوات العراقية ذخيرة وأسلحة بقيمة 204,636 دولارا في قاعدة عين الأسد الجوية.

وقال التحالف - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا)، إن قوة من فرقة المشاة العشرين في وزارة الدفاع، استلمت ذخيرة وأسلحة تقدر بـ 204,636 دولارا من قوات التحالف، وأن هذه المُعدات تهدف لدعم العراق في مهمته من أجل هزيمة تنظيم داعش الإرهابي وهي جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش الذي تم تنفيذه منذ عام 2014 ويتم تمويله من خلال ميزانية وزارة الدفاع المُخصصة لعملية العزم الصلب.

وأشار إلى أن البرنامج الذي تشرف على تنفيذه عملية العزم الصلب يهدف إلى دعم الحكومة العراقية في المعركة ضد داعش.

وفي سياق متصل أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم عن مداهمة قوة استخبارية وكرا لعناصر داعش في ديالى، مؤكدة أن الوكر كان يستخدم كملاذ آمن ومكان استراحة وانطلاق لتلك العناصر في أحد المنازل المتروكة بمنطقة "الحمندلية" بمحافظة ديالى.