شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط مواطن وشريكه بعد سرقة مركبة بداخلها امرأة في حي طويق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية من القبض على شاب سرق سيارة بداخلها امرأة أثناء توقفها، بوضع التشغيل، في إحدى الطرق الفرعية بحي طويق في بالرياض.

وأوضحت شرطة الرياض، اليوم الخميس، أن المتهم مواطن في العقد الثالث، وضبط أيضا شريكه في الجريمة وهو مواطن آخر في العقد الرابع من العمر، وأقر المتهمان بسرقة العديد من السيارات

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية تم التوصل إلى موقع إخفاء المركبات المسروقة واستردادها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.