شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط مواطن وشريكه بعد سرقة مركبة بداخلها امرأة في حي طويق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت الجهات الأمنية من القبض على شاب سرق سيارة بداخلها امرأة أثناء توقفها، بوضع التشغيل، في إحدى الطرق الفرعية بحي طويق في بالرياض.
وأوضحت شرطة الرياض، اليوم الخميس، أن المتهم مواطن في العقد الثالث، وضبط أيضا شريكه في الجريمة وهو مواطن آخر في العقد الرابع من العمر، وأقر المتهمان بسرقة العديد من السيارات
وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية تم التوصل إلى موقع إخفاء المركبات المسروقة واستردادها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
كانت هذه تفاصيل خبر الرياض.. ضبط مواطن وشريكه بعد سرقة مركبة بداخلها امرأة في حي طويق (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.