شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رجل الأعمال الشيخ «عبدالله السبيعي».. ومغردون ينعونه: قضى حياته في عمل الخير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توفي، اليوم الخميس، رجل الأعمال الشيخ عبدالله السبيعي – رحمه الله- عن عمر ناهز 100 عام.
ونعت مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية، وفاة مؤسسها، قائلة: “تَنعى مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية، مؤسسها، الشيخ عبدالله بن إبراهيم بن محمد السبيعي، والذي وافتهُ المَنيّة اليوم الخميس 15 / شوال / 1442 هـ الموافق 27 / مايو / 2021 م، عن 100 عامٍ قضاها في البرِّ والخير والعطاء والإحسان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.
وقال الكاتب الأستاذ أحمد العساف: “رحم الله الشيخ عبدالله السبيعي أحد أقطاب العصامية ثم الإحسان في عالمنا، والعزاء لبنيه وزوجه وأحفاده وبني أخيه، ولأنسابهم وآلهم، ولمحبي الشيخ وموظفيه والمستفيدين من خيريته وبركاته. وعلى مثله تنكسر القلوب، وتجري المدامع، ولا نقول إلا مايرضي ربنا”.
وأضاف عبدالله آل دربه: “رحل عنا رجل الفضل والإحسان.. قضى حياته في عمل الخير وورثه لأبنائه.. سأفتقد كثيراً قراءته الافتتاحية كل سبت لديوانيته الزاخرة بالعلم والخير”.
“الخليج 365” تسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
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