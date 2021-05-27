"أسترازينيكا" تشيد باستراتيجية الإمارات الناجحة في طرح لقاحات فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أشادت شركة "أسترازينيكا" للصناعات الدوائية باستراتيجية دولة الإمارات الناجحة في طرح لقاحات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقال قتيبة المناصير مدير الشؤون الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة "أسترازينيكا" وهي إحدى الشركات المطورة لأحد لقاحات "كوفيد-19" بالشراكة مع جامعة أكسفورد في تصريح له: "نجحت بلدان منطقة الشرق الأوسط في جهودها لإتاحة اللقاحات في أسرع وقت ممكن وقامت السلطات الصحية في جميع أنحاء المنطقة بتطوير أنظمة مرنة واستراتيجيات مراجعة متجددة لضمان حدوث عملية تنظيمية سريعة وشاملة".

وأضاف أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى بين الأفضل في العالم من حيث سرعة إطلاق برنامج التطعيم الخاص بها.. وعزا ذلك إلى الجهود الكبيرة المبذولة من قبل السلطات الصحية لإطلاق حملات تطعيم ناجحة تهدف إلى تعزيز الثقة في سلامة اللقاحات المتوفرة في الدولة و الاستفادة الكاملة منها من قبل السكان المحليين.

وأشار المناصير إلى أن نهج "أسترازينيكا" ركز منذ بداية الجائحة على الشراكة مع العلماء والحكومات والمنظمات متعددة الأطراف والمصنعين لإبرام اتفاقيات وشراكات لتطوير وتوريد لقاحها ومحاربة تفشي الجائحة معا.