الملحن اللبناني يكشف عن منقذيه ويعلق على ما تعلمه من حادثة التوقيف في السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت قناة "الجديد" اللبنانية تصريحات صفير خلال مقابلة خاصة معه قال فيها: "ما تعرضت له جعلني أفكر بشريط حياتي منذ 15 سنة إلى اليوم، واكتشفت أنني كنت مخطئا، وممكن أن يكون الله أراد ما حصل لي لأعود لوعيي، فأنا لست مخطئا بآرائي بل بالأسلوب الذي عبرت به وأنا اليوم في حالة "تقاعد" وسأعود إلى عالم الموسيقى".

وأضاف صفير: "علينا أن نضع يدنا بيد بعضنا في لبنان لأننا سنخسر بلدنا ونصبح مشردين".

وتابع قائلا: "تم التحقيق معي من قبل 4 محققين، والحديث كان سياسيا، وسُئلت إذا كان لي علاقة بالجناح العسكري لـ"حزب الله"​ وقد قلت إنني مع الجيش وضد الأحزاب المسلحة".

​وكشف صفير عن دور بارز لرئيس الجمهورية قائلا "الرئيس أنقذني، بالاضافة إلى ​اللواء عباس ابراهيم​ وقائد الجيش ​العماد جوزيف عون​ وأيضا تحرك الناس".