مصرف لبنان يكشف عن معضلة تعرقل استيراد الأدوية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بيان للمصرف أن مجلسه المركزي يرفض المساس بهذه الاحتياطيات.

© REUTERS / MOHAMED AZAKIR

وطالب المصرف جميع السلطات المعنية بإيجاد الحل المناسب "لهذه المعضلة الإنسانية والمالية المتفاقمة".

وأشار بيان المصرف إلى أن الأدوية وباقي المستلزمات الطبية في معظمها غير متوفرة في الصيدليات والمستشفيات.

ونقل المصرف عن حمد حسن وزير الصحة اللبناني أنه قال بشكل صريح وعلني إن هذه الأدوية متوافرة في مخازن المستوردين.

وتدعم الحكومة اللبنانية، الوقود والقمح والأدوية منذ العام الماضي، على الرغم من مرور البلد العربي بأزمة مالية تهدد استقراره.

وقبل نحو أسبوعين أكد وزير الصحة اللبناني أن الدعم لم يرفع عن الدواء ولا المستلزمات الطبية، مؤكدا أن رفعه عنها خط أحمر لن تقبل به الوزارة.