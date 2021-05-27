القوات العراقية تداهم ملاذا لـ"داعش" شرقي البلاد.. صور

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم، بأنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي أكدت وجود وكر لعصابات "داعش" الإرهابي يستخدم كملاذ آمن ومكان استراحة وانطلاق لتلك العصابات في أحد المنازل المتروكة بمنطقة الحمندلية بمحافظة ديالى، شرقي العراق، وعلى إثر تلك المعلومات تم التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى حيث شرعت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة واستخبارات كتيبة دبابات الفرقة وقوة من لواء المشاة 74 بالتحرك نحو الوكر ومداهمته".

© Photo / Iraqi Security Cell الأجهزة الأمنية العراقية تداهم ملاذا أمنيا لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى، شرقي العراق، 27 مايو 2021

وأضافت الخلية أن "المفارز ضبطت بداخل الوكر مولدة كهربائية، وبراميل وقود، ومواد غذائية، وأدوات طبخ، وافرشه وملابس، وأدوية".

© Photo / Iraqi Security Cell الأجهزة الأمنية العراقية تداهم ملاذا أمنيا لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى، شرقي العراق، 27 مايو 2021

وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن مفارز هندسة الفرقة تكلفت بتدمير الوكر وأن محتوياته تحت السيطرة.

© Photo / Iraqi Security Cell الأجهزة الأمنية العراقية تداهم ملاذا أمنيا لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى، شرقي العراق، 27 مايو 2021

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.