وفد من "أنصار الله" يناقش مع غريفيث اتفاقا يمهد لوقف إطلاق نار دائم في اليمن

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وقال عبد السلام، عبر "تويتر": "اللقاء ناقش الاتفاق الإنساني والعمل على تسريعه، نظراً للوضع الإنساني الذي يعانيه الشعب اليمني جراء الحصار الظالم ومنع دخول المشتقات النفطية وإغلاق المطارات؛ وبما يُمهد للدخول في نقاشات أوسع لوقف إطلاق نار دائم، وتسوية سياسية شاملة".

وتشترط جماعة "أنصار الله"، رفع الحظر المفروض من التحالف العربي بقيادة السعودية، على حركة الملاحة في مطار صنعاء الدولي، وإلغاء القيود على وصول السفن إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة غرب اليمن؛ للتعامل مع الجهود والدعوات لإحلال السلام في البلاد.

وفي 12 أيار/مايو الجاري، انتقد المبعوث الأممي، خلال إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن الدولي، رفض جماعة "أنصار الله" اللقاء به في مسقط؛ معتبراً أن ذلك يقوض فرص السلام في اليمن.

ويشهد اليمن، منذ أواخر 2014، صراعا دمويا طاحنا، بين الحكومة المدعومة من التحالف، وجماعة الحوثيين المسيطرة على العاصمة صنعاء، ومعظم شمال وغرب البلاد.

وتسببت المعارك في مقتل وإصابة مئات الآلاف من العسكريين والمدنيين، وتدمير البنية التحتية للبلاد، وانتشار الأوبئة والأمراض؛ فيما اعتبرته الأمم المتحدة، "أسوأ أزمة إنسانية في العالم".