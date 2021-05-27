قوات التحالف الدولي تزود الجيش العراقي بأسلحة للفتك بـ"داعش"... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته "سبوتنيك" اليوم: من خلال برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة عصابات "داعش" الإرهابية، استلمت فرقة المشاة العشرين بالجيش العراقي في قاعدة عين الأسد الجوية العراقية، بمحافظة الأنبار، غربي البلاد، ذخيرة وأسلحة من قوات التحالف.

وأفادت الخلية، بإن ثمن هذه الأسلحة والذخيرة يقدر بنحو 204636 دولار أمريكي، مبينة أنه يتم تنفيذ البرنامج منذ عام 2014 لدعم الحكومة العراقية وجهود الأجهزة الأمنية العراقية لتجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عصابات "داعش" في مختلف مناطق البلاد.

© Photo / Iraqi Security Cell فرق الجيش العراقي تتسلم أسلحة وذخيرة من قوات التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، العراق 27 مايو 2021

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، الاثنين الماضي 24 مايو الجاري، تعرض قاعدة عين الأسد الجوية في مدينة الأنبار غربي العراق، والتي تضم قوات أجنبية، لقصف صاروخي، من دون وقوع خسائر أو أضرار مادية.

© Photo / Iraqi Security Cell فرق الجيش العراقي تتسلم أسلحة وذخيرة من قوات التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، العراق 27 مايو 2021

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.