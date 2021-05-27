شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان فى رسالة لعون: أصلى من أجل لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، صلاته لكي "يدعم روح الحكمة رئيس لبنان العماد ميشال عون ومعاونيه، ويضئ لهم سبل قيادة لبنان على دروب السلام والحرية والهناء"، جاء هذا فى رسالة بعث بها إلى رئيس لبنان، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانى.

أضاف بابا الفاتيكان البابا فرنسيس فى رسالته: "إن الشر والموت لا يمكن أن تكون لهما الكلمة النهائية في مسار الحياة"، مشددا على "أن الإيمان بالقيامة يضع فى قلوبنا قوة الارتداد من أجل بناء عالم أفضل".

وشدد البابا في رسالته على تضامنه مع "الوطن الحبيب لبنان، موكلا إياه إلى عناية العذراء مريم"، مصليا أن يمنح الله بركته إلى الشعب اللبناني بأسره.

ليست هذه الرسالة الأولى من بابا الفاتيكان إلى رئيس لبنان فقد سبق فى أبريل الماضى وبعث رسالة قال فيها،" إن لبنان لا يمكنه أن يفقد هويته ولا تجربة العيش الأخوي معا التي جعلت منه رسالة إلى العالم بأسره".

وأضاف البابا فى رسالته، " أتمنى أن تتحقق زيارتي إلى لبنان وشعبه الحبيب"، كما أكد على صلاته الحارة على نية اللبنانيين لكي يحافظوا على الشجاعة والرجاء في المحنة التي يجتازونها.

وأعرب البابا عن شكره على كتاب تهنئته بمناسبة السنة الثامنة لحبريته، والرسالة التي بعث بها الرئيس عون إليه إثر زيارته إلى العراق والتي تضمنت دعوة رسمية للاب الاقدس لزيارة لبنان.

ورفع البابا فرنسيس الدعاء إلى الله لكي يساعد الرئيس عون والمسؤولين السياسيين ليعملوا من دون هوادة من أجل الخير العام في بلاد الأرز".