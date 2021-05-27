شكرا لقرائتكم خبر عن قطة تقتحم مؤتمرا صحفيا لسياسى لبنانى.. شاهد ماذا فعل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قطة المؤتمر الصحفى الذى عقده النائب اللبنانى السابق مصباح الأحدب اليوم، ولوقت طويل سارت القطة أمام كاميرات المصورين ذهابا وإيابا، من دون أن يحرّك الأحدب ساكنا، وكأن شيئا لم يحصل.

تناول الأحدب فى المؤتمر الأزمة السياسية التى يمر بها لبنان ووصف الحالة السائدة بين أطياف الشعب اللبنانى ب"اللاثقة" فى الطبقة السياسية ، مشيرا إلى استحالة الرهان على مفتعلى المأزمة من أجل حلها ، مؤكدا أن تلك الطبقة هى من يعمل على إحباط محاولات الإنقاذ من الداخل والخارج .

كان رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، قد حذر من أن الأزمات التى يشهدها لبنان بلغت مرحلة بالغة الخطورة تقتضى المعالجة السريعة تجنبا لتداعياتها التى قد تطيح بالبلد بأكمله، مشيرا إلى أن المدخل الأساسى للإنقاذ يتمثل فى المبادرة لتشكيل فورى لحكومة من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين وأن تخلو من عوامل التعطيل. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وأكد برى، أن تفاقم الأزمات من شأنه أن يطيح بكل الإنجازات فى لبنان، لافتا إلى أن هذا الأمر قد بدأ بالفعل "وفى هذا المجال أنا لا أهول ولا أبالغ"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أنه من الضرورى الاعتراف أن المشكلة الحكومية اللبنانية الراهنة "مائة بالمائة محض داخلية وشخصية" وأن يمتلك الجميع القدرة على التضحية من أجل لبنان وليس التضحية به من أجل المصالح الشخصية، مشددا فى هذا الصدد على ضرورة الاحتكام للدستور فى مقاربة الملف الحكومى، والإنصات إلى آلام اللبنانيين وقلقهم على مصير وطنهم.