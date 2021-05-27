الجامعة العربية تشارك فى الدورة الـ17 للملتقى الإعلامى العربى بالكويت

القاهرة - سامية سيد - تشارك جامعة الدول العربية في الملتقى الإعلامي العربي بدولة الكويت، والذي ستنطلق دورته الـ17 بعد غد السبت وتستمر لمدة ثلاثة أيام عن طريق تقنية الاتصال المرئي وتحت رعاية الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ، وذلك في إطار التنسيق والتعاون مع الهيئات والاتحادات العربية الممارسة لمهام إعلامية، والتي تعمل تحت مظلة مجلس وزراء الإعلام العرب.

وذكرت الجامعة العربية، في بيان اليوم الخميس، أنه ستكون هناك مداخلة للسفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد المشرف على قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة، في الجلسة الأولى للملتقى والتي تتناول إشكالية " الإعلام والاتصال تحديات الصناعة ومستقبل المهنة" بمشاركة وزراء الإعلام في كل من: الكويت، ومملكة البحرين، وفلسطين، والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.

وسيناقش الملتقى خلال جلساته الثلاث العديد من القضايا التي تهم" تحولات الإعلام العربي" و" تأثير المحتوى في الخطاب الإعلامي " و "صناعة المحتوى في الدراما العربية " بمشاركة نخبة من الإعلاميين والخبراء وصناع المحتوى.