شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطلق مناشدة لجمع 95 مليون دولار لمساعدة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الأمم المتحدة مناشدة لجمع 95 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس الشرقية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بحسب ما نقلته شبكة سكاى نيوز.

وفندت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، المزاعم الإسرائيلية فى استهداف المدنيين بفلسطين، وأكدت أنه لا دليل على أن المباني المستهدفة في غزة استخدمت لأغراض عسكرية، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وكانت إسرائيل استهدفت أبراجا سكنية خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أسر كاملة.، وشن الاحتلال الإسرائيلي هجمات بربرية على الفلسطينيين مدة 11 يوما، استشهد خلالها المئات وأصيب الآلاف، فضلا عن تضرر كبير فى البنية التحتية وهدم مئات المنازل والأبراج السكنية.