شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير مهم من سفارة المملكة في أوكرانيا بشأن إعلانات العلاج بالخلايا الجذعية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت سفارة المملكة في أوكرانيا، المواطنين من إعلانات مضللة للعلاج عن طريق الخلايا الجذعية. وقالت السفارة عبر حسابها بتويتر: “يجب عدم الانسياق وراء الإعلانات والحملات الدعائية بجميع أنواعها، والتي يروج لها عن طريق الإنترنت والصحف الإعلانية”. وأضافت: ” تدّعي هذه الإعلانات إمكانية علاج عدد من الأمراض والحالات الصعبة عن طريق الخلايا الجذعية”.

كانت هذه تفاصيل خبر تحذير مهم من سفارة المملكة في أوكرانيا بشأن إعلانات العلاج بالخلايا الجذعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.