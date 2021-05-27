شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس شؤون الأسرة» يحذر 4 فئات بينها الحوامل من تأخير لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر مجلس شؤون الأسرة من زيادة خطورة الإصابة بوباء ‏كورونا على النساء الحوامل وأصحاب السمنة والمصابين ‏بأمراض السكري والضغط، حال تأخرهم في تلقي اللقاح.‏

وأكد المجلس عبر تويتر، أنه لا حاجة لتأجيل الحمل بعد أخذ اللقاح، ‏إذ إنه لا يؤثر على معدلات الخصوبة لدى الذكور والإناث، ‏مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية عقب تلقي ‏اللقاح.‏

وأوضح أنه لا يتوجب فحص كورونا قبل أخذ اللقاح، كما لا يؤثر اللقاح ‏على عمليات التبرع بالدم، مؤكدًا أنه لم تثبت علاقته بحدوث ‏الجلطات.‏