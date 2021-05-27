شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع العراقية: القبض على إرهابيين اثنين خلال عملية أمنية فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم الخميس، القبض على إرهابيين اثنين في جنوب العاصمة بغداد.

وأفادت الوزارة في بيان لها أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية العراقية، بأن مديرية الاستخبارات وأمن بغداد وقوة أمنية مشتركة تمكنوا خلال عمليات أمنية تستهدف البحث عن العناصر المطلوبة للقضاء في منطقة الدورة جنوب العاصمة من اعتقال اثنين من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وأضافت خلال البيان، أن عملية القبض جاءت عقب ورود معلومات استخباراتية أفادت بأن المعتقلين مطلوبين وفق قضايا إرهابية، مشيرة في وقت نفسه إلى أنه تم إحالتهم إلى الجهات المعنية المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.

وتشن القوات العراقية بين الحين والآخر عمليات تعقب وملاحقة مستمرة لخلايا تنظيم داعش الإرهابي والجماعات الإرهابية في البلاد تسفر عن اعتقال قادة وعناصر من التنظيم ، فضلا عن مطلوبين بقضايا مختلفة.