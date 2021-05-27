شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدعو لتضافر الجهود لإعادة تأهيل قطاع النقل العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء ذلك في كلمة السفير كمال حسن علي ،أمام اجتماع الدورة السادسة والستين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب اليوم الخميس عبر تقنية" زووم" في فرع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في القرية الذكية بالقاهرة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا التي تساهم في تفعيل العمل العربي المشترك وذات العلاقة بقطاع النقل العربي بأنماطه المختلفة البرية والبحرية والجوية .

وقال السفير كمال حسن علي، في كلمته، إن جدول أعمال هذه الدورة ، يضم موضوعات متنوعة بين أفرع النقل المختلفة، والتي تندرج في مجملها في إطار المساعي العربية لتعزيز التعاون في مجال تيسير النقل والتجارة وإزالة العوائق التي تحول دون تحقيق ذلك، وتقليص تكلفة النقل وعامل الوقت وبما يعزز القدرة التنافسية للصادرات العربية.

وأكد أن جهود اللجان الفنية المعنية بالنقل بأنماطه المختلفة والمنبثقة عن مجلس وزراء النقل العرب والمنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة بقطاع النقل، بمثابة مساهمات جيدة في اقتراح الآراء الفنية التي تتضمنها التوصيات الصادرة عن تلك الموضوعات المعروضة أمام الاجتماع ،معربا عن الأمل في دعم المكتب التنفيذي وسائر الدول العربية لإعادة ترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية للفئة (B) ولعامي (2022 – 2023).

وأشار الى تداعيات جائحة فيروس "كورونا المستجد" وتأثيراتها السلبية على كافة الاقتصادات العالمية.

ويناقش المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، عددا من الموضوعات منها بعض التعديلات في اتفاقية تنظيم النقل بالعبور " الترانزيت " بين الدول العربية المعدلة ، ومقترح مقدم من مصر للنظر في إنشاء منصة الكترونية عربية للنقل البري على الطرق بين الدول العربية تخدم أطراف العملية التجارية .

وفي مجال النقل البحري، ينظر المكتب التنفيذي في الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية تمهيدا لرفعها إلى الاجتماع المقبل لمجلس وزراء النقل العرب للنظر في اعتمادها ،كما يستعرض أيضا عددا من الدراسات والشروط المرجعية المقدمة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومنها " دراسة استرشادية بشأن مقترح لإقامة التجمعات البحرية الوطنية في الدول العربية " ، وكذلك النظر في اعتماد الشروط المرجعية لدراسة " إنشاء آلية عربية مشتركة لدعم صناعة واصلاح وبناء السفن فى الدول العربية " ، وكذلك الشروط المرجعية لإنشاء قاعدة بيانات تخدم هذه الصناعة .

وفي مجال النقل الجوي ، يناقش المكتب التنفيذي مقترحا مقدما من المنظمة العربية للطيران المدني والتحاد العربي للنقل الجوي والاتحاد الدولي للنقل الجوي ( آياتا ) بشأن مقاربة مشتركة لمجلس وزراء النقل العرب مع مجلس وزراء الصحة العرب لدعم إعادة إطلاق وتعافي قطاع النقل الجوي العربي أسوة بما هو متبع في الدول الأعضاء بالإتحاد الأوروبي وقرار مجلس وزراء الصحة العرب في هذا الشأن .

ومن المقرر أن يرفع المكتب التنفيذي تقريرا بتوصياته إلى الاجتماع المقبل لمجلس وزراء النقل العرب في أكتوبر 2021 للنظر في اعتمادها .

ويضم المكتب التنفيذي في عضويته مصر (رئيسا) وعضوية كل من: السعودية ، وتونس ، والجزائر ، والإمارات ، والبحرين ، وجيبوتي ، وليبيا ، والأمانة العامة للجامعة العربية التي رأس وفدها الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السفير كمال حسن علي .