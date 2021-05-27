شكرا لقرائتكم خبر عن «وزارة الدفاع» تعلن نتائج الترشيح الأولي للمتقدمين الجامعيين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلنت وزارة الدفاع مُمثلة في اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين عن ظهور نتائج الترشيح الأولي للطلبة الجامعيين.

وأوضحت وزارة الدفاع أن مكتب التسجيل يقع على طريق الملك عبد العزيز باتجاه الجنوب في مبنى قيادة القوات البرية سابقا (الخلية) أمام إسكان ضباط القوات المسلحة.

وأشارت إلى أنه بإمكان الطلبة الذين يختارون يومي الأحد والاثنين الموافق 18-19 /10/ 1442هـ للكشف الطبي والمقابلة الشخصية في حال عدم قدرتهم إنهاء إجراءات استمارة القبول الحضور لإجراء الكشف الطبي والمقابلة الشخصية وإكمال إجراءات الاستمارة لاحقاً، ويمكن الاستعلام عن طريق بوابة وزارة الدفاع.

وأكدت وزارة الدفاع على أهمية تقيد المرشحين بالتالي:

– تعبئة الاستبيان الطبي وطباعته .

– تحميل استمارة الالتحاق المبدئي وطباعتها وإكمال جميع الإجراءات المطلوبة .

– حجز موعد الكشف الطبي الأولي والمقابلة الشخصية .

– طباعة بطاقة المراجعة .

– التقيد بالزي الرياضي بدون شعارات (بنطلون أي لون وقميص باللون الأخضر) (مع حذاء مناسب مفتوح بدون شراب) مع إحضار الهوية الوطنية.

– لن يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومن ضمنها الجوال .

– إتباع الإرشادات الصحية وضرورة إرتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية طوال فترة تواجدك بمقر اللجنة.