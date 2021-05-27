شكرا لقرائتكم خبر عن «وقاية» توضح البروتوكولات والإرشادات الخاصة بالسفر لخارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت هيئة الصحة العامة (وقاية)، تنبيهات السفر (الاسترشادية) لخارج المملكة، بناء على للوضع الوبائي العالمي، مشيرة إلى تحديثها كل أسبوعين بناءً على التقييم الوبائي للدول.

وقد جاءت البروتوكولات والإرشادات كالتالي:

الفئات المسموح لها بالسفر

– المواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتي لقاح (كوفيد-19) كاملتين، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يوماً على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

– المواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس؛ وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

– المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر مرض (كوفيد-19) خارج المملكة، وفقاً لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

وإذا كنت من الأشخاص المسموح لهم بالسفر يجب أن تتحضّر بشكل جيّد لرحلتك، سنزوّدك ببعض النصائح والمعلومات الضرورية لتمضية رحلة صحية لك ولعائلتك.

نصائح طبية عامة للمسافر

– قم بزيارة طبيبك قبل أربعة إلى ستة أسابيع على الأقل من موعد سفرك.

– قـم بزيـارة عيادات السفر بالمراكز الصحية للتحقق إذا كنت بحاجة لتلقي أي لقاحات للمناطق التي ستزورها قبـل موعـد السـفر بــ 3 أسـابيع أو شـهر مـن رحلتـك.

– خذ كمية كافية من أدويتك الروتينية لتكفيك طوال رحلتك، خذ وصفة طبية بلائحة أدويتك معك، وأحمل أدويتك في علبها الأصلية.

– اطلـع علـى سياسـة شـركات الطيـران أو المطـارات لنقـل الأدويـة، والأدوية المســموح بإدخالهــا فــي حقائبــك.

– الحصول على تقرير حديث ومفصل عن حالتك من طبيبك قبل السفر وخصوصا إذا كنت تعاني من مرض مزمن.

– خذ كمية كافية من أدوات التعقيم والحماية الشخصية.

– خذ حقيبة الإسعافات الأولية.

– التأكد من حمل تأمين صحي شامل وساري المفعول قبل السفر.

الإجراءات قبل مغادرة المملكة العربية السعودية

– التأكد من مستوى انتشار فايروس كورونا (COVID-19) للوجهة المخطط السفر لها والتأكد من مستويات تنبيهات السفر الصادرة عن هيئة الصحة العامة .

– التأكد من إمكانية السفر إلى الدولة المرغوب بها والسماح بدخولها للقادمين من المملكة قبل الحجز عن طريق الجهات المعنية

– التأكد من متطلبات الدولة التي ينوى السفر إليها والتأكد من التدابير الاحترازية والاشتراطات مثل (الفحص المخبري) واشتراطات الحجر والعزل.

– يجب تقييم الفوائد والمخاطر المتعلقة بخطة السفر القادمة بناءً على أحدث المعلومات من الجهات المختصة.

-ضرورة أخذ الحيطة عند السفر إلى الدول عالية الخطورة التي يتفشى فيها المرض بشكل مرتفع، بحسب ما يعلن بشكل دوري من الجهات المختصة.

– تجنب السفر أثناء وجود أعراض مرضية.

– في حال الحاجة الملحة للسفر لابد من الإحاطة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

– يجب على المسافر إتباع الإرشادات الخاصة بالطيران والمطارات.

– الفهم الكامل لأعراض فيروس كورونا، كيفية انتقال العدوى وإجراءات الحماية منه قبل الإقدام على السفر.

صحتك أثناء السفر – الإجراءات الوقائية في المطارات

يتضمن السفر الجوي قضاء بعض الوقت في المطارات والتعامل مع الخطوط الأمنية ومحطات المطار، مما يجعلك على اتصال وثيق بأشخاص آخرين لذلك عليك أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات التالية:

– ارتداء الكمامة على الفم والأنف، علما أنه قد يطلب الموظفون تعديل الأقنعة لأغراض تحديد الهوية.

– تجنب الازدحام والمحافظة على مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين.

– بدلاً من تسليم تصاريح الصعود إلى الطائرة للموظفين المختصين، بالإمكان وضع التصاريح (ورقية أو إلكترونية) مباشرة على الماسح الضوئي ثم رفعها للتدقيق.

– المحافظة على غسل اليدين لمدة 40 ثانية بالماء والصابون أو لمدة 20 ثانية بالمعقم الكحولي خاصة بعد لمس الأسطح

– تجنب لمس الفم والعين بأيدي غير مغسولة أو عند ارتداء القفاز.

الإجراءات الوقائية على متن الطائرة

نظرًا لكيفية دوران الهواء وتصفيته على متن الطائرات، فمعظم الفيروسات لا تنتشر بسهولة على الرحلات الجوية ومع ذلك عليك اتباع التعليمات التالية:

– التقيد بارتداء الكمامة أثناء الرحلة لجميع الركاب وطاقم الرحلة

– ينصح المسافرين باتباع آداب العطاس والسعال.

– استخدام جل كحولي لتطهير الأيدي أثناء الرحلة.

– استخدام صابون الأيدي عند استخدام دورات المياه.

– يجب إتباع الممارسات الأساسية لمكافحة العدوى لجميع الركاب ومن قبل طاقم الطائرة

– تجنب لمس الفم والعين بأيدي غير مغسولة أو عند ارتداء القفاز.

– ممارسة تعقيم اليدين الروتيني لمدة 40 ثانية بالماء والصابون ولمدة 20 ثانية بالمعقم الكحولي خاصة بعد لمس الأسطح أو إزالة معدات الوقاية الشخصية او بعد التعامل مع كل مسافر وآخر.

– بعد استخدام معدات الوقاية الشخصية، يجب إزالتها بعناية حسب التعليمات الموصي بها ووضعها في (كيس نفايات بيولوجي إن أمكن أو كيس يحمل اسم خطر بيولوجي).

– تشجيع المسافرين على الإبلاغ الذاتي عن أي أعراض إذا شعروا بالمرض.

الإجراءات الوقائية عند الوصول إلى وجهة السفر

عليك مراعاة الإجراءات الاحترازية والقيود المفروضة من الدول التي تنوى السفر لها تفادياً لأي إشكاليات أو صعوبات قد تواجهك.

و يجب عليك التحقق من أهليتك للسفر من قبل البلدان المعنية والحصول على التصاريح والأذونات المطلوبة لبعض البلدان بما ذلك التحقق من الإرشادات المطلوبة قبل السفر والحصول على شهادة الفحص الطبي PCR من أحد مراكز الفحص المعتدة بالمملكة :هنا.

ومن المتوقع عند الوصول إلى وجهة السفر أن يخضع القادمين لفحوصات طبية في المطارات مثل قياس درجة حرارة الجسم، أو الخضوع لجهاز الكشف عن فيروس كورونا المستجد

إضافة إلى ذلك عليك اتباع التالي:

– الحرص على ارتداء الكمامة على الفم والأنف.

– تجنب الأماكن المزدحمة والإبقاء على مسافة مترين بينك وبين الآخرين.

– تجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين بأي عدوى تنفسية.

– تجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسيل اليدين.

– الحرص على تغطية الفم والأنف أثناء السعال أو العطس بمحارم ورقية ثم تخلص منها.

– المواظبة على غسل اليدين جيداً بالماء والصابون أو استخدام المطهر الكحولي.

– التماس العناية الطبية مبكراً إذا كنت مصابا بالحمى والسعال وصعوبة التنفس.

– تجنب المواصلات العامة وبدلًا من ذلك، اطلب سيارة خاصة أو الاستعانة بأحد شركات النقل الخاصة.

– تجنب تناول المنتجات الحيوانية النيئة أو غير المطهوة جيداً، وطعام الشارع.

– تجنب مخالطة الحيوانات مخالطة حميمة، سواء كانت حية أم نافقة والأسطح التي تلامس تلك الحيوانات.

– اختيار المواقع السياحية بعناية والتأكد من اتباعهم لقوانين التباعد الاجتماعي وارشادات التعقيم والوقاية.

– اختيار أنشطة ترفيهية يقل فيها احتمال خطر الإصابة.

وعند الحاجة لأي معلومات إضافية ينصح بالتواصل مع السفارات أو القنصليات السعودية بالخارج وبالإمكان الاطلاع على دليل عناوين البعثات السعودية في الخارج عبر الرابط التالي:هنا.

الإجراءات التي ينصح باتباعها أثناء التواجد في بلد السفر

– يجب على المسافر إتباع أهم وأحدث الإرشادات الخارجية والإرشادات الخاصة بالطيران والمطارات

– يجب على المسافرين اتباع إرشادات الدول وتوصياتهم وإجراءاتهم الاحترازية للوقاية من كوفيد-19

– يجب على المسافرين من المواطنين مراقبة أنفسهم وفي حالة وجود أي أعراض لكوفيد -19 التوجه لأقرب منشأة صحية خارج البلد

– سيتحمل المسافرين خارج المملكة تكلفة العلاج على حسب التأمين الصحي الذي يحملونه

الإجراءات التي يجب اتباعها بعد العودة إلى المملكة

– الإفصاح عند منافذ الدخول عن الإصابة لا سمح الله خلال فترة التواجد خارج المملكة وتحديد تاريخ الاصابة

– اتباع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول والإفصاح عن الدول التي تمت زياراتها.

– إتباع الدليل الإرشادي للحجر والعزل للقادمين من المملكة الصادر من هيئة الصحة العامة التوجيهات الصادرة من السلطات الصحية بالمملكة العربية السعودية .

التأمين الصحي:

من المهم الحصول على تأمين صحي ضد مخاطر كوفيد-19، والمشاكل المرتبطة به والناتجة عن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومات للحد من انتشار الفيروس.

بما في ذلك :تغطية الحالات الطبية المهدّدة للحياة في كافة دول العالم، وتغطية مخاطر السفر وإجراءات الحجر الصحي، وإلغاء الرحلات، إضافة إلى تغطيات تأمين السفر الدولي الأخرى .

وقد تم مؤخرا إعتماد برنامج كوفيد-19 للسفرهنا.

أبرز الأمور التي تستفيد منها عند حصولك على التأمين هي:

– تغطية التأمين لتكاليف الإقامة ذات الصلة بالحجر الصحي المرتبط بجائحة كورونا بحد يصل لمدة 14 يوماً.

– التغطية ضد مخاطر السفر الدولي الأخرى وهي تشمل تغطية المصاريف الطبية الطارئة.

– تحمّل تكاليف إلغاء أو اختصار الرحلة لأسباب محدّدة منها الإصابة بفيروس كورونا.

– تغطية تأخير الرحلة وتأخير وصول الأمتعة.

– تغطية تكاليف الإخلاء والعودة الطبيّة للوطن.