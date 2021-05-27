شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للفئة العمرية 60 عاماً وأكثر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة للفئة العمرية من (60) سنة وأكثر.

وكانت الوزارة قد أعلنت في 10 إبريل الماضي إرجاء جميع مواعيد الجرعة الثانية من لقاح كورونا وإعادة جدولتها لاحقًا، لأجل التوسع في إعطاء الجرعة الأولى لمن لم يحصلوا على اللقاح، حتى يتم تغطية شريحة كبيرة من المجتمع بالجرعة الأولى.