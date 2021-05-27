إتش بي تطلق أنحف كروم بوك بشاشة 14 بوصة في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت شركة إتش بي الكروم بوك Pro c640 G2 الجديد، والذي يعتبر أنحف كروم بوك بشاشة قياس 14 بوصة في العالم، بسعر 419 دولاراً أمريكياً.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن الجيل الثاني يأتي في جسم مصنوع من الألومنيوم بسُمك 16.5 ملم، مما يجعله أنحف كروم بوك بشاشة قياس 14 بوصة في العالم.

ويعتمد الكروم بوك الجديد على معالجات إنتل Tiger Lake-U من الجيل الحادي عشر بما في ذلك بطاقة الرسوميات Iris Xe iGPU، ويزخر الموديل الفاخر بذاكرة وصول عشوائي سعة 16 غيغابايت وذاكرة داخلية SSD سعة 256 غيغابايت.

وفي الحافة العلوية للشاشة توجد كاميرا ويب HD مع غطاء لعدسة الكاميرا للحفاظ على الخصوصية، وتمتاز لوحة المفاتيح السوداء بإضاءة خلفية بشكل اختياري.

ويشتمل الجهاز الجديد على اثنين من منافذ USB-C واثنين من منافذ USB-A ومنفذ HDMI وقارئ بطاقة الذاكرة microSD ومنفذ سماعة الرأس وبطارية بسعة 58 وات ساعة، وتمتد فترة تشغيلها إلى 5ر12 ساعة.