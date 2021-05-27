سهى عرفات لـ "السنوار": ما أروعك 

دبي - محمود عبدالرازق - وكتبت سهى عرفات على صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، مساء أمس الأربعاء، معربة عن تقديرها وشكرها للسنوار، قائلة:

شكر خاص من صميم القلب للعرفاتي الحمساوي دكتور يحيى السنوار، ما أروعك.

وتأتي تصريحات أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل، تعليقا على خطاب السنوار، أمس الأربعاء، بشأن تعليقه على نتائج الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمعروفة إسرائيليا باسم "حارس الأسوار"، وفلسطينيا بـ"سيف القدس"، والتي قدم خلالها التحية لـ "أرواح الشهداء"، وخصّ بالذكر الشيخ أحمد ياسين، والقائد "أبو عمار".

وقال يحيي السنوار، قائد حركة حماس في قطاع غزة: